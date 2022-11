Si è chiuso con l’assoluzione il processo a carico dell’ex sostituto della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, Olindo Canali.

Nonostante la richiesta dell’accusa per una condanna a 6 anni, il gup di Reggio Calabria ha deciso diversamente. Canali era accusato di corruzione in atti giudiziari per aver intascato denaro per compiere atti contrari ai propri doveri d’ufficio.

La procura reggina contestava due ipotesi: la prima riguardava l’attività che Canali svolse nel primo processo per il triplice omicidio Geraci-Raimondo-Martino commesso il 4 novembre 1993.

Nel secondo caso riguardava una presunta corruzione in atti giudiziari che si sarebbe verificata a cavallo tra il 2008 e il 2009, in concorso con Rugolo, D’Amico e il boss Gullotti, durante il maxi processo «Mare Nostrum» e poi anche nell’indagine per l’omicidio del giornalista Beppe Alfano. Con il magistrato era imputato anche il collaboratore di giustizia Carmelo D’Amico.