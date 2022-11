Longi – Il Comune di Longi ha approvato uno schema di convenzione per la concessione di un anno di un locale di proprietà comunale, situato in Via Vittorio Veneto (locale adiacente all’Istituto Comprensivo), da utilizzare per l’esercizio di attività sportive dilettantistiche.

L’uso del locale interessato avrà inizio, a seguito della sottoscrizione della convenzione e del formale verbale di consegna dello stesso locale e del materiale esistente, ratificato dal concessionario unitamente al Responsabile dell’area economico-finanziaria, al Comando della Polizia Municipale e all’economo comunale, al fine di consentire l’elencazione di quanto effettivamente consegnato.

Il concessionario corrisponderà al Comune un canone annuo non inferiore a 900 euro (che costituisce la base d’asta), più la somma offerta al rialzo formulata in fase di gara. Il canone, in caso di rinnovo, verrà corrisposto in un’unica soluzione annuale o con pagamento trimestrale anticipato, per l’intera durata della concessione.

Non è previsto né consentito in alcun modo l’accesso al locale di personale non registrato, né lo svolgimento di manifestazioni che prevedano l’ingresso di soggetti estranei all’utenza registrata, né di cedere il contratto a terzi, in mancanza di un espresso consenso del Comune di Longi. La struttura rimane a disposizione gratuita a favore dell’Amministrazione Comunale, nel caso di specifiche richieste aventi finalità pubbliche. Il concessionario dovrà provvedere alla custodia e alla vigilanza del locale, occupandosi della sorveglianza durante lo svolgimento di attività motorie.

L’affidamento del locale prevede che il soggetto: si faccia carico del rischio operativo e gestionale del locale, conceda priorità assoluta e inderogabile all’uso della struttura, garantisca l’immobile in perfetto stato di conservazione ed efficienza per gli aspetti di pertinenza, escluda il Comune da ogni responsabilità derivante da attrezzature e accessori, rispetti tutte le leggi vigenti in materia, si faccia carico delle spese necessarie per il personale addetto alla pulizia e al funzionamento dell’impianto.