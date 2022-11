“Una testa ben fatta, tra tecnologia ed innovazione” è il tema al centro della conferenza, con laboratorio pratico, che giovedì 17 novembre, Giornata Mondiale della Filosofia, vedrà confrontarsi e dialogare nell’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Ettore Majorana” di Milazzo illustri relatori e accademici.

L’evento, che rientra nella mission dell’istituto di “Un nuovo Umanesimo” volto a superare la dicotomia tra cultura umanistica, fino ad oggi caratterizzante i percorsi di studio liceali, e cultura scientifica, introducendo anche negli istituti tecnici lo studio, attraverso percorsi curriculari, della Filosofia, favorendo in questo modo la riflessione sul pensiero umano e ampliando di fatto le conoscenze e le competenze in uscita degli studenti che in questo modo potranno affrontare percorsi accademici successivi diversi da quelli specifici d’indirizzo, varca per la prima volta le porte dell’istituto mamertino e si rivolge a una platea interessata e attratta da una offerta formativa sempre più completa e innovativa.

Alla tavola rotonda interverranno, in modalità blended con diretta streaming nazionale, il prof. Giuseppe Gembillo, già professore ordinario di Storia della Filosofia presso il Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e Studi Culturali dell’Università di Messina, il prof. Giuseppe Giordano e la prof.ssa Annamaria Anselmo, docenti ordinari di Storia della Filosofia presso l’Università di Messina, la Prof.ssa Ivana Summa, membro della Commissione incaricata di predisporre il programma per il riordino dei cicli d’istruzione, Dirigente Scolastica e Direttore della rivista “Fare l’insegnante” e il filosofo, prof. Fiorenzo Ferrari, vicepresidente della Società Filosofica Italiana e autore di numerose iniziative finalizzate alla diffusione della filosofia tra i bambini e i ragazzi, per un incontro, moderato dal Dirigente Scolastico, prof. Bruno Lorenzo Castrovinci, sul tema Teoria della Complessità” teorizzato dal filosofo e sociologo francese Edgar Morin, intellettuale di fondamentale rilievo per la preparazione del documento “Indicazioni per il Curricolo”- Cultura, Scuola, Persona.

“Costruire un ambiente di trasformazione e di incubazione di nuove soluzioni cogliendo in ogni opportunità la concretezza di saper comprendere il proprio tempo attraverso il dialogo con i grandi pensatori, non solo del passato – commenta il preside – significa a questo punto offrire ai nostri studenti, e non solo, validi “strumenti” per orientarsi nel mondo in modo critico e attivo e intendere la filosofia come pratica di un pensiero che si fa pratica di cittadinanza”.

Continua la strategia didattico-educativa del Majorana volta a promuovere ancora una volta la nuova alleanza tra le discipline umanistiche e scientifiche, che valorizzando la figura dell’uomo e riportando il sapere ad una nuova dimensione di unitarietà e unicità, affinano la capacità di analisi, favoriscono il benessere e la tenuta democratica della società, garantendo il successo formativo dei futuri cittadini del domani.

L’evento verrà trasmesso in diretta streaming nazionale, chiunque desidera partecipare è sufficiente collegarsi al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=AvVugJ2hbR0