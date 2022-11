Il primo vero banco di prova non va esattamente secondo le aspettative del centrodestra che naufragano di fronte all’elezione alla Vice Presidenza dell’Ars di Nuccio Di Paola che ha ottenuto 35 voti rispetto ai 32 riportati dalla Forzista Luisa Lantieri che comunque è l’altro vice presidente. Una scheda è stata nulla.

L’Ars ha dovuto prendere atto anche della spaccatura in seno a Forza Italia con la nascita di due gruppi parlamentari, ufficialmente proclamati questo pomeriggio dal presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno: prendono il nome di Fi1 e Fi2. Denominazione temporanea in attesa di accordo. Il gruppo 1 fa riferimento a Schifani e ha come capogruppo Stefano Pellegrino con nove deputati. Il secondo è quello presieduto da Gianfranco Miccichè con quattro parlamentari.