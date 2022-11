San Pier Niceto – Pomeriggio di fuoco a San Pier Niceto, dove è divampato un incendio all’interno di una abitazione privata, in via Prestipaola. Per spegnere le fiamme è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

A quanto pare il fuoco sarebbero divampato a partire dall’ultimo piano dell’abitazione, forse a causa di una stufa a legna. Tuttavia sono ancora da accettare le cause. Lievemente ferita la persona che in quel momento si trovava all’interno della casa. Il malcapitato è stato portato all’ospedale per ricevere le cure del caso e per accertamenti.

Sul posto è immediatamente sopraggiunto anche il Sindaco Domenico Nastasi che si è accertato di ciò che stava accadendo e si è occupato delle condizioni del ferito. Tutt’ora il Sindaco sta assistendo la persona coinvolta.