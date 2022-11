Il punteruolo rosso continua a mietere vittime nelle numerose palme dislocate sul territorio comunale di Capo d’Orlando.

A Villa Bagnoli, recentemente, altre piante sono state attaccate e considerando la spesa che deve essere affrontata per la loro rimozione e smaltimento una volta distrutte dal coleottero, bisognerebbe fare una riflessione sul fatto se non sia più conveniente intervenire per cercare di salvarle.

Ma la situazione economico finanziaria del Comune di Capo d’Orlando ormai è nota e l’impossibilità di impegnare somme per interventi del genere potrebbe portare alla distruzione di un patrimonio anche storico, oltre che naturalistico, del centro paladino.

A lanciare l’allarme Carlos Vinci di Mare d’Amare che ai nostri microfoni ha dichiarato: “Ho monitorato Villa Bagnoli e quelle palme sono state attaccate dal punteruolo rosso. Ho contattato tecnici specializzati per analizzare i costi per un intervento risolutivo”.

“Per i trattamenti con medicinali specializzati servono nove trattamenti all’anno, circa uno ogni 40 giorni. Un singolo trattamento ha il costo di 250 euro visto che sono palme piccole. Quindi 250 per 9 con 2250 euro si potrebbero salvare le palme di Villa Bagnoli” ha continua Carlos Vinci.

“A Capo d’Orlando esiste un comitato che si occupa della salvaguardia di alcune piante particolari ed hanno già fatto degli interventi. Si potrebbe così, con loro, realizzare un tavolo di raccolta fondi in Piazza Matteotti. I cittadini anche con 5 o 10 euro possono contribuire. Dare la possibilità ad imprenditori locali di sponsorizzare l’intervento in cambio di una promozione mirata. Ho inoltre l’idea di posizionare 10 salvadanaio in alcune attività commerciali per la raccolta dei fondi” ha concluso il responsabile dell’associazione “Mare d’Amare”.