Dopo la Delibera di Giunta Municipale n. 83 del 16.06.2022 con la quale è stato adottato il Piano triennale 2022/2024 delle Alienazioni e Valorizzazione immobiliare – anno 2022 del patrimonio di proprietà del Comune di Capo d’Orlando e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 11.10.2022 con la quale è stato approvato il Piano è stato pubblicato il bando per d’asta pubblica per l’alienazione dei beni immobili comunali.

La data fissata è il 17 gennaio alle ore 09:30, con apertura delle offerte economiche per i LOTTI dal n. 1 al n. 20 e il 19 gennaio 2023, alle ore 09:30 per l’apertura delle offerte economiche per i LOTTI dal n. 21 al n. 37.

Si tratta di un totale di 37 lotti ma, il più importante, è sicuramente l’ex Istituto Tecnico e per Geometri “F.P. Merendino” Sul lungomare Andrea Doria stimato 2 milioni 394 mila euro.

Diversi sono anche alloggi popolari dislocati sul territorio comunale ma, di seguito, l’elenco completo dei 37 lotti con relative dimensioni e valutazioni.

Alla vendita dell’immobile si procederà mediante procedura aperta con offerte segrete secondo le modalità stabilite dalla legge per l’amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

La gara sarà tenuta con il sistema delle offerte segrete in miglioramento del prezzo base e non sono ammesse offerte in ribasso o offerte parziali.

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta ritenuta valida dal Presidente di gara. L’immobile sarà aggiudicato a favore dell’ offerta più vantaggiosa, determinata mediante aumento unico sull’importo posto a base di gara.