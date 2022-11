Stromboli ancora inquieto. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha comunicato, dalle 6.15, il si è registrato un aumento dell’attività di splattering dall’area craterica nord.

Si è formato un trabocco lavico che provoca il rotolamento di materiale lavico lungo la Sciara del Fuoco. Il fronte lavico si attesta nella porzione superiore della Sciara del fuoco.

In concomitanza della fenomenologia vulcanica si è osservato, a partire dalle 05:40, un incremento dell’ampiezza media del tremore vulcanico all’interno della fascia dei valori medio-alti. Successivamente, i valori dell’ampiezza del tremore sono tornati su un livello medio-basso, paragonabile al livello precedente.

Non si segnalano variazioni significative nel tasso di occorrenza e nell’ampiezza degli explosion quakes. I dati delle reti di monitoraggio delle deformazioni sull’isola non mostrano variazioni significative in concomitanza con la fenomenologia vulcanologica.