Pubblichiamo le toccanti parole di una madre di due splendidi bambini, di cui uno di loro, ha una disabilità motoria, per l'esattezza una Paralisi Celebrale Infantile.

“Chi è un caregiver? Alcuni lo sanno, purtroppo, per esperienza diretta, altri ne hanno sentito parlare e altri ancora non ne hanno la minima idea. Io appartengo alla prima categoria, sono la madre di due splendidi bambini e uno di loro, ha una disabilità motoria, per l’esattezza una Paralisi Celebrale Infantile. Purtroppo, i danni che ha riportato mio figlio alla nascita, causano problemi a livello della coordinazione e quindi, tutto ciò che per noi è semplice, per lui diventa molto difficile, spesso impossibile.

Per camminare ha bisogno di tutori, di deambulatore, tutina flexa che lo aiuti nell’equilibrio e quando si stanca, ha bisogno della sua carrozzina quando siamo in giro e del sistema di postura quando siamo in casa. Fa fisioterapia e psicomotricità, da quando aveva 5 mesi e la sua psicomotricista, ha un ruolo fondamentale nella sua vita. Un caregiver, nel corso degli anni, incontra tante persone, terapisti, medici, tecnici, che ruotano intorno a quello che è tutto il processo di riabilitazione della persona in questione Alcune di queste figure, spesso entrano a far parte della famiglia, e la sua psicomotricista è proprio una di queste. Devo dire che anche psicologicamente mi ha tante volte aiutata, specialmente quando vedo tutto nero, lei è pronta sempre a rincuorarmi e a non mollare mai. Oltre a questo aspetto prettamente motorio, anche per parlare, mio figlio, ha bisogno di essere aiutato. Pur facendo logopedia, non riesce a coordinare bene i muscoli della bocca e, per questo ricorriamo alla CAA, la comunicazione aumentativa alternativa, che viene fatta attraverso delle carte o attraverso un comunicatore, cioè una sorta di tablet che, attraverso un app particolare, riesce a dare voce ai suoi pensieri.

La vita di un caregiver è molto difficile, non solo a livello psicologico, soprattutto quando si tratta di un figlio, ma anche a livello fisico. É tutto più complicato, dall’uscire semplicemente e trovarsi barriere architettoniche ovunque, parcheggi disabili occupati impropriamente, automobili che parcheggiano a ridosso degli scivoli o sul marciapiede e potrei continuare ancora, ma spesso e purtroppo, le difficoltà maggiori, si riscontrano nell’ottenere quello che spetta di diritto, negli uffici pubblici e nella maledetta burocrazia che infesta il nostro Paese. Per una firma o una delibera, capita spesso di aspettare dei mesi. Proprio ultimamente, stiamo aspettando da luglio, che l’ufficio Asp di Messina, ordini questo benedetto ausilio, che potrebbe rendere la vita meno difficile a mio figlio, ma nonostante tutti questi mesi, i due uffici che rispettivamente fanno delibera e ordine, si scaricano le responsabilità di questo ritardo, senza fondamentalmente risolvere il problema. Ora io mi chiedo, ma è mai possibile che, una famiglia che ha già delle difficoltà, venga ancor di più affossata da questi enti che dovrebbero invece aiutare?

Può essere mai che, per ottenere qualsiasi cosa, bisogna arrabbiarsi, urlare, lottare e perdere tutto questo tempo? Che poi per un bambino, il fattore tempo è vitale, sono giorni, mesi, che non torneranno più e che non potrà recuperare.

Vorrei, e penso di poter parlare a nome di tutti i caragiver, che le istituzioni procedessero a sveltire i processi burocratici che ci sono in questi uffici; nel momento in cui c’è accertata una disabilità e vi è il verbale della 104 che attesta l’handicap con tutte le gravità, perché non si crea in automatico una corsia preferenziale per poter per esempio, confermare il tagliando disabili, oppure lo stallo personalizzato sotto casa e tutto quello di cui necessita la persona in questione? Perché ogni volta, anche se si tratta di un rinnovo, bisogna rifare la richiesta e devono passare mesi e mesi nonostante i continui solleciti?

Spero davvero che qualcosa possa cambiare, spero a nome di mio figlio e di tutti coloro che si prendono cura dei loro cari con tutte le loro forze fisiche e psichiche, che al più presto vengano messi in atto degli aiuti concreti per poter facilitare l’accesso a queste pratiche ma soprattutto che possa essere velocizzato il tempo di attesa per ottenere i propri diritti.”