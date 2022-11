Mirto – Il Sindaco mirtese Maurizio Zingales comunica ai cittadini che nella giornata di domani, Giovedì 17 Novembre, si potrebbero verificare disservizi nell’erogazione dell’acqua, a causa di urgenti lavori di manutenzione alla rete idrica principale.

Viene richiesta, durante gli interventi di manutenzione, la collaborazione dell’utenza, affinché i consumi siano ridotti al minimo indispensabile.

Il Comune mirtese ha anche informato che sono aperti i termini per l’Assistenza Domiciliare non integrata (SAD), in favore degli anziani ultrasessantacinquenni, in condizioni di non autosufficienza, residenti nel territorio dei Comuni del Distretto socio-sanitario n. 31, di cui fa parte anche il paese di Mirto.

Gli aventi diritto potranno presentare l’istanza via PEC all’indirizzo del Comune di Sant’Agata di Militello (Comune capofila del Distretto n. 31) protocollocomune.santagatadimilitello@pec.it, per il

tramite dell’Ufficio Protocollo del proprio Comune, oppure presso l’Ufficio delle Politiche Sociali del Comune di residenza.

L’istanza da presentare dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: attestazione ISEE in corso di validità, valevole per la richiesta di presentazioni sociali agevolate, certificazione del medico curante, attestante la necessità di usufruire del servizio in relazione alle condizioni di salute o al grado di non autosufficienza, e una copia del documento d’identità in corso di validità.