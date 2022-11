A risarcire la famiglia Curró per la morte del figlio Tonino sarà anche il Ministero dell’Interno. Lo ha stabilito la Corte d’Appello a 21 anni e 4 mesi dalla fine del tifoso del Messina verificatasi dopo il lancio di una bomba da parte dei tifosi del Catania verso la curva Nord dove Tonino Curró si trovava.

I giudici di secondo grado hanno ravvisato l’inefficienza e l’inadeguatezza della barriera, costruita così come imposto dalla Commissione prefettizia di sicurezza e vigilanza, che non evitò all’ordigno lanciato da un ultrà etneo di colpire il tifoso peloritano. Il ventitreenne mori dopo due settimane di coma.

In primo grado, a marzo 2019, il giudice della I Sezione civile Mauro Mirenna, aveva condannato la Lega Calcio, responsabile dell’organizzazione della partita di calcio, l’Fc Messina Peloro, che aveva in gestione l’impianto sportivo, e il Comune di Messina, “titolare” dello stadio, a risarcire i danni in favore dei familiari di Tonino Currò.