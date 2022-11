È tornata, dopo due anni di stop a causa della pandemia, la Fiera Storica, in versione autunnale, di Sant’Agata Militello.

Un successo annunciato visto che l’evento era molto atteso dopo un lungo periodo di restrizioni e annullamento di manifestazioni del genere.

Ne abbiamo parlato con il Sindaco di Sant’Agata Militello Bruno Mancuso che non ha nascosto la propria soddisfazione sia per la riuscita della Fiera che per un certo ritorno alla normalità che mancava da troppo tempo.

“La fiera storica è una tradizione molto attesa da tutti gli abitanti del territorio dei Nebrodi ed oltre” ha commentato il primo cittadino.

“L’abbiamo dovuta interrompere causa Covid per due anni ma dalla versione primaverile di quest’anno siamo riusciti a riprenderla. Chiaramente le prescrizioni normative si fanno sempre più stringenti quindi l’impegno della struttura comunale è sempre maggiore. Vengono sempre meno dipendenti di ruolo quindi le organizzazioni di questi eventi sono difficoltose ma ce l’abbiamo fatta. Un ringraziamento particolare va agli uffici del commercio, alla polizia locale ed alle forze dell’ordine che ci hanno coadiuvati nel mantenere tutto in completa sicurezza”

Possiamo parlare di un ritorno alla normalità?

“Sono stati due anni di buio totale dal punti di vista degli eventi, di incontro e aggregazione culturale. Questo ci ha penalizzati ed abbiamo sofferto. Pare che, anche se non è la normalità di una volta, c’è la rassegnazione della convivenza con il Covid e quindi una esperienza che ci ha formati nell’essere più attenti. Allo stesso tempo la vita continua e possiamo dire che è ripresa con l’organizzazione di questo generi di eventi. Anche la festa patronale di Capo d’Orlando è stato un successo e questo evidenzia la voglia della gente di tornare ad uscire ed incontrarsi. Ci siamo sembra, ed abbiamo superato i momenti più critici ma bisogna sempre stare attenti anche se queste varianti non sembra siano particolarmente virulenti” ha concluso Bruno Mancuso.