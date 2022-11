Gioiosa Marea – Sono positivi i riscontri dopo i primi giorni della mensa scolastica, avviata lunedì scorso per gli alunni delle scuole alunni dell’infanzia, primaria e secondari di primo grado di Gioiosa Marea.

In considerazione della crisi economica e sociale, l’amministrazione Comunale ha confermato le fasce di reddito e i criteri di esonero dal pagamento della retta mensile. Per le fasce con reddito ISEE fino a 3.500 euro è previsto l’esonero totale, per le famiglie con ISEE da 3.501 a 6.500 euro, la riduzione è del 50%. Per accedere all’esonero o alla riduzione è necessario presentare la domanda tramite il modello da ritirare presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Gioiosa Marea.

“L’avvio della mensa scolastica è un passaggio strategico che conferma della nostra costante attenzione per il mondo della scuola – afferma il Sindaco Giusi La Galia. In un momento particolarmente difficile della vita sociale segnato anche dall’aumento dell’inflazione, cerchiamo in ogni modo di venire incontro alle esigenze delle famiglie. Ma l’obiettivo è anche quello di privilegiare la qualità dei pasti per questo effettueremo un controllo costante sul servizio per assicurare ai bambini un’alimentazione sana e corretta”.