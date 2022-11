Banda di ladri specializzata nel furto di auto Fiat, Lancia, Alfa Romeo e Jeep. Sei persone sono state raggiunte da ordinanza di custodia cautelare, eseguita dai Carabinieri della Compagnia di Caltagirone e dei reparti speciali.

Secondo l’accusa, il gruppo agiva prevalentemente a Catania e nei Comuni di Caltagirone, Grammichele e Misterbianco. Secondo la Procura, “l’associazione razziava autovetture su commissione, tra le quali prediligeva veicoli prodotti dal gruppo automobilistico Fca (in particolare, Fiat 500, Panda e Punto, Lancia Y, Alfa Romeo Giulietta e Jeep Renegade) che venivano smontati per rivenderne i componenti o per ritorsioni con il metodo del cavallo di ritorno.

Sono contestati 22 furti in 40 giorni. Tra i destinatari del provvedimento, risultano esserci percettori di Reddito di Cittadinanza.