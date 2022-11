Santa Lucia del Mela – La Giunta Comunale di Santa Lucia del Mela ha approntato il Documento Unico di Programmazione e e lo schema di bilancio 2023/2025.

Anche quest’anno, proprio come era accaduto durante lo scorso, la Giunta guidata dal Sindaco On. Matteo Sciotto, ha approvato gli importanti ducumenti entro i termini prescritti dall’art. 174 del Tuel. Grazie all’approvazione del documento unico di programmazione e lo schema di bilancio 2023/2025 il centro luciese potrà programmare al meglio l’azione amministrativa.

“Nonostante il clima di grande incertezza -dichiarano dall’Amministrazione- dovuto a diversi fattori tra cui il caro energia e gas, il post pandemia e gli aumenti generalizzati dei prezzi, si è voluto dare un forte segnale di vicinanza alla comunità confermando e garantendo i servizi essenziali come la refezione scolastica, il trasporto scolastico, l’assistenza domiciliare anziani ed i diversi servizi educativi e di inclusione sociale.

Sono, altresì, riconfermate le tariffe dei servizi a domanda individuale ed il costo del servizio idrico. Un particolare ringraziamento alla dott.ssa Elisa Famà, responsabile dell’area finanziaria, per il lavoro svolto anche in questa occasione.”