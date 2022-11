San Pier Niceto – Il Sindaco di San Pier Niceto Domenico Nastasi e l’arch. Pasquale Salvo, responsabile dell’Ufficio tecnico sanpietrese hanno chiesto ufficialmente l’accesso alla documentazione inerente l’intervento di riqualificazione della strada industriale Irsap ex-Asi. Lo hanno fatto attraverso un documento rivolto all’Istituto regionale IRSAP e all’Ufficio periferico di Messina.

Il Primo Cittadino di San Pier Niceto e il responsabile dell’ufficio tecnico hanno deciso di scrivere all’Irsap dopo aver constatato che “l’intervento in questione, ad oggi, non ha interessato un solo metro del tratto di proprietà del Comune di San Pier Niceto, nonostante come da documentazione in nostro possesso, fosse quello a trovarsi nelle condizioni peggiori”. Per questo motivo hanno chiesto la visione e la successiva trasmissione su supporto telematico del contratto e capitolato d’appalto, delle varianti in corso d’opera approvate e/o in itinere e ogni altra documentazione concernente il progetto di riqualificazione dell’asse industriale.

“Sarebbe infatti interessante -hanno scritto i due- comprendere i motivi che hanno indotto codesto Spett.Le Ente a privilegiare zone relativamente sicure e comunque in uno stato discreto proprio a discapito del tratto peggiore.”

Chiedono quindi “di iniziare urgentemente i lavori nel tratto di proprietà del Comune di San Pier Niceto, di comunicare preventivamente ogni intervento e/o variante agli Uffici comunali e di ottemperare alla richiesta di accesso agli atti amministrativi”.