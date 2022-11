Proroga di indagini nell’inchiesta sulla gestione della discarica di Portella Arena con nuovi indagati.

Il pubblico ministero Rosanna Casabona tira dentro l’ex sindaco Cateno De Luca, l’ex assessore all’Ambiente Dafne Musolino e l’ex presidente di Messina Servizi Pippo Lombardo. La richiesta di una proroga di indagine per altri sei mesi è motivata dal pm per “l’oggettiva impossibilità di concludere le indagini, atteso che sono in corso ulteriori accertamenti da parte di questa autorità giudiziaria”.

A far finire dentro il fascicolo anche i neo deputati regionali De Luca e Lombardo e la neo senatrice Musolino è stata l’estensione del periodo di svolgimento dei fatti oggetto d’inchiesta fino ad ottobre 2020. Anno in cui erano tutti e tre in carica. De Luca come sindaco, Musolino come assessore e Lombardo in qualità di presidente della Messina servizi Bene Comune.

Lo scorso 3 ottobre è stato deciso il rinvio a giudizio, per l’inchiesta sulla gestione dell’ex discarica di Portella Arena, per l’ex sindaco Renato Accorinti, l’ex assessore all’Ambiente Daniele Ialacqua, il responsabile del procedimento Salvatore Saglimbeni, l’ex presidente di MessinAmbiente Alessio Ciacci, il commissario che gli era succeduto Giovanni Calabrò, il primo amministratore unico di MessinaServizi, Beniamino Ginatempo, e l’ex direttore generale della partecipata Aldo Iacomelli