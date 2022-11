Patti – Riportare alla piena funzionalità il Palazzo dei Dioscuri di Tindari. È questo l’obiettivo dei vertici del consorzio intercomunale “Tindari – Nebrodi”, Ente proprietario della struttura situata ai margini del parcheggio “Locanda”, costruita con fondi regionali ed europei allo scopo di fornire servizi informativi ai turisti e rappresentare un’importante vetrina per il territorio e le sue eccellenze.

Dopo la fallimentare parentesi della gestione da parte dell’associazione “Cara Sicilia”, il Consorzio è rientrato in possesso dell’immobile ed ha di recente intercettato un contributo regionale di 100mila euro utile a ripristinare la funzionalità dei locali, dell’impianto elettrico e dell’ascensore.

«Entro il 22 novembre – ha riferito Enzo Princiotta, presidente del consorzio – presenteremo il progetto esecutivo, in modo da poter inaugurare i lavori a stretto giro. L’obiettivo è di destinare finalmente la struttura alla scopo per il quale è nata, trasformandola in un importante punto di informazione e promozione turistica del territorio». Un obiettivo che Princiotta intende perseguire con l’apporto di tutte le energie, le intelligenze e le risorse umane di cui il territorio dispone, «fermo restando – ha precisato il presidente – che il palazzo rimarrà nella esclusiva disponibilità dell’Ente». Tradotto: la formula dell’affidamento a privati o associazioni è ormai un capitolo chiuso. «La struttura – ha detto Princiotta – è rimasta abbandonata a se stessa per anni ed è divenuta bersaglio di furti e atti vandalici. Oltre a danneggiamenti vari, sono scomparse ben cinquanta sedute con scrittoio».

Nel frattempo i vertici del consorzio hanno annunciato la prossima riattivazione di un laboratorio di proprietà dell’Ente, situato in un immobile di via Vittorio Emanuele. L’obiettivo, perseguito in sinergia con il Gal “Nebrodi – Plus”, l’università di Messina e un istituto di ricerca, è di implementare servizi di analisi e certificazione a beneficio di Enti pubblici e aziende operanti nel settore agricolo. In ballo anche la realizzazione di un innovativo prodotto di confezionamento alimentare realizzato attraverso gli scarti della lavorazione del formaggio: «Si tratta – ha svelato Princiotta – di uno spray commestibile utilizzato per il confezionamento di prodotti alimentari, specie gli insaccati. Il progetto – ha concluso il presidente del consorzio – ha già destato l’interesse di partner importanti, tra cui i due consorzi “Provola dei Nebrodi” e “Salame Sant’Angelo”».