Le lunghissime trattative tra il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani e i vertici di Fratelli d’Italia si sono concluse e adesso la Giunta Regionale attende solo di essere ufficializzata.

La conferenza stampa è stata già convocata. Appuntamento fissato in Sala Alessi di Palazzo d’Orleans alle ore 10. La Giunta Regionale prevederà l’ingresso degli esponenti di Fratelli d’Italia Francesco Scarpinato al Turismo, Elena Pagana ai Beni Culturali, Alessandro Aricò alle Infrastrutture ed Elvira Amata al Territorio.

Per la Lega conferme per Luca Sammartino (Agricoltura e Vice Presidente della Regione), Mimmo Turano che entra in gioco al posto di Figuccia. Gli autonomisti potranno contare sull’assessorato all’Energia affidato a Roberto Di Mauro. Forza Italia sarà rappresentata in Giunta da Marco Falcone all’Economia, Edy Tamajo alle Attività Produttive e Giovanna Volo alla Sanità. La DC di Cuffaro invece avrò Nuccia Albano alla Famiglia e Andrea Messina agli Enti Locali.