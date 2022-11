Patti – «Il monumento, di particolare interesse per l’intera città di Patti, è un manufatto architettonico fatto costruire nel 1647 dal vescovo Vincenzo Napoli e si trova incastonato nelle mura dell’ex castello, al di sotto della torre del Palombaro» si legge nel provvedimento dell’esecutivo.

La storica fontana rivestiva carattere di pubblica utilità, in quanto riforniva il quartiere della Cattedrale portando l’acqua dalla sorgente di contrada “Drizza” sino al centro abitato. Prima dell’attuale situazione viabilistica, la fontana segnava anche il punto di arrivo della via Sciacca Baratta. Il monumento, in stile tardo-rinascimentale, fiancheggiato da due lesene corinzie e con motivi floreali incisivi nella parte inferiore, «presenta – riferiscono i vertici comunali – significative alterazioni sia materiche che chimico-fisiche».

Da qui l’impegno a recuperare un bene considerato di grande «valenza storico-culturale». La quantificazione della spesa necessaria ad effettuare i lavori di restauro conservativo, circa 10mila euro, è stata affidata all’Ufficio manutenzioni.