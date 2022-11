Patti – Un iter lungo, a tratti farraginoso, iniziato circa dieci anni fa con una delibera Cipe attraverso cui furono stanziati oltre due milioni di euro per l’adeguamento del depuratore di contrada Feliciotto e la conseguente fuoriuscita dalle procedure d’infrazione.

Oggi il traguardo è finalmente vicino: «Cominciano a Patti, in provincia di Messina, i lavori per adeguare il depuratore comunale agli standard comunitari», è la notizia diffusa dalla Struttura del Commissario Unico per la Depurazione, che proprio ieri ha consegnato all’impresa Alak srl di Brolo i lavori di ammodernamento dell’impianto di smaltimento dei reflui per un importo di 3,3 milioni di euro. «Una volta ultimato e collaudato, l’intervento – si legge ancora nella nota diffusa dalla struttura commissariale – potrà consentire l’uscita dell’agglomerato di Patti dall’infrazione comunitaria 2004/2034, giunta allo stadio di condanna e al pagamento di una sanzione pecuniaria proprio per il mancato trattamento delle acque reflue in vari centri urbani, collocati prevalentemente in Sicilia».

Serviranno 540 giorni naturali e consecutivi di lavori per permettere al depuratore di raggiungere la potenzialità di trattamento di oltre 23 mila abitanti equivalenti. Prevista anche la realizzazione di nuove unità di trattamento acque e fanghi, una razionalizzazione degli impianti di sollevamento lungo la fascia costiera de “la Playa” e della zona Case Nuove Stadio, collegamenti idraulici ed elettrici, nuove condotte prementi e vari adeguamenti, tutti funzionali a un efficace trattamento del refluo. Per Riccardo Costanza, Subcommissario alla Depurazione l’intervento di Patti parte da lontano e ha vissuto un complesso iter procedurale: «Oggi – ha dichiarato – abbiamo un progetto solido che possiamo finalmente realizzare, a tutela dell’ambiente e nella direzione di nuove opportunità di sviluppo per questa area e per tutta la fascia tirrenica messinese, su cui è nei fatti il forte impegno del Commissario Maurizio Giugni e della sua Struttura».

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Patti: «Oggi – ha dichiarato Gianluca Bonsignore – è un giorno importante per la comunità pattese, che da parecchi anni aspetta un depuratore a norma. Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati affinché si raggiungesse questo importante traguardo. La complessa e annosa vicenda del depuratore comunale si trascina da troppo tempo. Con l’inizio di questi lavori potremo finalmente scrivere una nuova pagina per Patti». A gioire anche l’ex sindaco Mauro Aquino, che ha seguito l’iter fin dalla sua nascita: «Tanti anni di lavoro e un processo ancora in corso. Ma ne è valsa la pena. L’auspicio – ha dichiarato l’ex primo cittadino – è che i lavori vengano eseguiti e completati anche prima del termine contrattuale, per dare a Patti, finalmente, il depuratore moderno ed efficiente che abbiamo sempre sognato e voluto e che il nostro incantevole mare merita. Il lavoro porta sempre buoni frutti, anche se i tempi sono stati piuttosto lunghi».