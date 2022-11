Rometta – La Giunta Comunale di Rometta ha approvato il Dup e lo schema del bilancio di previsione 2023-25. A darne notizia è il Sindaco di Rometta Nicola Merlino.

Si tratta di un traguardo importante, considerando anche la situazione in cui si trovano “da tempo tutti i comuni siciliani, con la maggioranza dei quali in dissesto, pre-dissesto o, comunque, in grosse difficoltà per poter ancora approvare il bilancio di previsione 2022-24,” ha raccontato Merlino.

Merlino spiega l’importanza di un provvedimento del genere e sottolinea come questo passo metta il Consiglio Comunale nee condizioni di poter lavorare serenamente e quindi approvare l’esercizio finanziario prima che inizi l’esercizio finanziario 2023.

“Non è importante -dichiara Merlino- rilevare che siamo il primo, o comunque fra i primissimi comuni, ad effettuare tale importante adempimento, come è ormai tradizione per l’Amministrazione comunale di Rometta. È importante sicuramente evidenziare che così operando l’Amministrazione mette il Consiglio comunale nelle condizioni di poter approvare il bilancio di previsione prima che inizi l’esercizio finanziario 2023, per poter realizzare quanto programmato gia’ a partire dal 2 gennaio, con la programmata approvazione del Peg, ponendo, inoltre, il Consiglio comunale nella condizione di concorrere con l’Amministrazione alla realizzazione degli obiettivi e ad appropriarsi pienamente delle sue funzioni di indirizzo e di controllo. Cio’ permette inoltre di eliminare trattative private e somme urgenze con la realizzazione di gare pubbliche e di rispettare tutte le norme di legge, ivi incluse quelle volte a garantire la trasparenza degli atti amministrativi che si adottano.”