Il Presidente del Consiglio Comunale Cristian Gierotto scrive al Sindaco, all’assessore al Bilancio, al Segretario Generale, al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai capigruppo ed ai consiglieri comunali lamentando la mancanza della documentazione da visionare considerando che i tempi ormai sono molto stretti per la convocazione del civico consesso per scongiurare il dissesto finanziario.

Gierotto scrive testualmente che “Considerata l’imminente approssimarsi della scadenza dei termini per approvare i documenti finanziari necessari e il Piano di riequilibrio, dei quali ad oggi non vi è traccia alcuna ad esclusione della proposta n. 70 del 9.11.2022 relativa al Rendiconto 2021, carente comunque del verbale, e del relativo parere del Collegio dei Revisori, rappresento a tutti che il termine ultimo per la convocazione del Consiglio Comunale, in seduta ordinaria, nel rispetto dei “termini perentori” previsti dalla normativa vigente per l’approvazione del PRFP, è fissato per giorno 18/11/2022, e che in assenza della trasmissione degli atti di che trattasi, quest’Ufficio è nella impossibilità di poter convocare il Consiglio Comunale, pertanto resto in attesa del ricevimento degli atti o della prospettazione di eventuali soluzioni alternative in merito, per comunque, assicurare l’adempimento”.

Un atto molto importante quello redatto dal Presidente del Consiglio Comunale che testimonia la mancanza di atti da consultare e la ristrettezza dei tempi ormai a disposizione per la loro eventuale discussione in consiglio comunale.

Intanto è prevista per domani mattina una riunione dei capigruppo consiliari per discutere sui documenti finanziari ancora da approvare.

Bisogna precisare che consegnati i documenti finanziari da esaminare, i consiglieri comunali avrebbero 20 giorni di tempo per la loro consultazione ma significherebbe andare oltre la data ormai diventata improrogabile del 25 novembre per l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario.

Risulta dunque decisiva la riunione convocata per domani mattina in quanto i consiglieri comunali, sia di opposizione che di maggioranza, dovranno decidere se rinunciare ai termini per la consultazione degli atti in maniera di poterli approvare in Consiglio Comunale.

È anche vero che sono passati diversi mesi per la presentazione di tali atti che l’Amministrazione Comunale, anche in precedenti sedute del civico consesso, aveva dichiarato, per voce del primo cittadino, di avere a disposizione ma non sono stati presentati.

Se il piano di riequilibrio finanziario non sarà varato entro il 25 novembre prossimo il Comune di Capo d’Orlando non potrà evitare il fallimento.