San Marco d’Alunzio – Grande successo per la prima edizione di “San Martino nel Borgo“, evento svoltosi a San Marco d’Alunzio nel weekend tra l’11 e il 13 Novembre.

L’evento è stato caratterizzato da allegria, arte e sapori in un contesto affascinante, al quale hanno contribuito 3 rinomate cantine siciliane, Morgante, Mandrarossa e Serafica che, accompagnate dalla cucina dei ristoratori e dei commercianti aluntini, hanno deliziato il palato degli intervenuti con i loro vini.

Buona partecipazione ha avuto il primo Concorso Mastro Vinaio Aluntino, che ha dato la possibilità ai produttori di vino locale di partecipare e far assaggiare il proprio vino a una giuria qualificata, che ha poi scelto il vincitore fra ben 20 vini diversi.

L’intenzione dell’Amministrazione Comunale aluntina è quella di riscoprire e valorizzare la storia millenaria di San Marco d’Alunzio, partendo in quest’occasione dall’antico vino Aluntium di cui parlano i latini, caratterizzato dall’uva autoctona che nasce sul territorio aluntino. Protagonista di “San Martino nel Borgo” è stata sicuramente la fontana denominata “Divina Aluntium“, dalla quale nei 3 giorni dell’evento sgorgava vino e non acqua; un’attrattiva unica per diversi turisti, che si sono recati sul luogo curiosi di vederla.

“Siamo orgogliosi del nostro operato, – afferma il Sindaco Filippo Miracula – e grazie alla collaborazione di tutti abbiamo reso questi tre giorni speciali. Certo si può sempre migliorare, ma vedere il nostro Borgo gremito di gente divertirsi è una grande soddisfazione. Noi stiamo lavorando e continueremo a farlo per dare giusto lustro al nostro Comune“.