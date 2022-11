I finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa hanno concluso una complessa attività d’indagine di polizia giudiziaria ribattezzata “Sole Cocente” nel settore del sommerso occupazionale, del fenomeno dello

sfruttamento dei lavoratori (“caporalato”) e dell’indebita percezione del reddito di cittadinanza.

Le indagini hanno avuto origine dallo sviluppo di una segnalazione al numero di pubblica utilità “117”, a seguito della quale si è proceduto immediatamente ad effettuare delle ricognizioni dei terreni segnalati, situati nel mezzo della fitta vegetazione delle campagne di Vittoria, ove verosimilmente venivano impiegati lavoratori in nero.

Circoscritta l’area d’interesse, le Fiamme Gialle vittoriesi hanno rinvenuto all’interno degli oltre 15 ettari di

appezzamenti, ancora intenti a lavorare all’interno delle serre adibite alla coltivazione di prodotti agricoli, 32

lavoratori, per lo più di origine extracomunitaria, di cui 20 “in nero” e 12 “irregolari”.

I riscontri esperiti hanno consentito di delineare una vera e propria attività organizzata di “reclutamento” dei

lavoratori a basso costo che, per necessità di sopravvivenza, hanno dovuto accettare le svantaggiose condizioni di lavoro loro imposte. L’attività svolta ha permesso di individuare anche i “caporali” ovvero i due reclutatori di manodopera che, oltre a percepire la loro paga giornaliera, gestivano, per conto dell’azienda agricola, i pagamenti settimanali di tutti i lavoratori, trattenendo un’ulteriore somma al giorno a titolo di provvigione ed a danno dei medesimi soggetti.

I finanzieri hanno inoltre riscontrato l’indebita percezione del reddito di cittadinanza da parte di 12 dei lavoratori in nero, che sono stati denunciati all’A.G. e nei cui confronti è stata avanzata la proposta di sequestro preventivo per l’importo complessivo di €. 98.550, pari alle somme indebitamente percepite dai beneficiari.

I due caporali e il titolare dell’azienda agricola sono stati deferiti alla locale Procura per intermediazione illecita

e sfruttamento dei lavoratori e nei confronti di quest’ultimo sono state contestate sanzioni amministrative in

materia di lavoro nero e irregolare per un totale di circa 50.000 euro. L’intervento delle Fiamme Gialle iblee testimonia il costante impegno del Corpo a contrasto del fenomeno del lavoro nero e dello sfruttamento della manodopera, spesso connesso al tema della sicurezza sul lavoro, che oltre a costituire un’insidiosa piaga per l’intero sistema economico poiché sottrae risorse all’erario, mina gli interessi degli stessi lavoratori e inquina irrimediabilmente la competizione imprenditoriale.