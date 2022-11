Ai nostri microfoni il primo cittadino di Rometta Nicola Merlino ci spiega come, in un periodo così difficile per tanti Comuni della nostra Provincia, sia riuscito, con largo anticipo, ad approvare il Dup e lo schema del bilancio di previsione 2023-25.

Da cosa scaturisce questa capacità di riuscire ad approvare importanti documenti finanziari in questo particolare peridodo?

“Nella riorganizzazione della macchina burocratica del Comune e in particolar modo dei tributi, nella capacità di far pagare tutti e di far pagare poco a tutti combattendo l’evasione fiscale. Sino ad un ventennio fa le vacche per i Comuni erano grasse per i copiosi trasferimenti dello Stato e della Regione, e si aveva una pianta organica nutrita. Oggi i trasferimenti sono notevolmente diminuiti e le assunzioni bloccate e questo ha messo tanti Comuni nelle condizioni di non avere le risorse necessarie per fornire i servizi ai cittadini. Noi, sin dal mio insediamento nel 2014, abbiamo riorganizzato l’erogazione dei tributi costituendo le banche dati, abbiamo fatto un lavoro certosino sulle entrate e anche sulla diminuzione degli sperperi. Così abbiamo impinguato le entrate e diminuito le uscite così da chiudere i bilanci prima dell’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento ma possiamo erogare servizi qualificati ai cittadini”.

Qesto consente al suo Comune la possibilità di effettuare gare e non utilizzare somma urgenza?

“Ieri abbiamo approvato in Giunta lo schema di bilancio ed il DUP ed abbiamo chiesto il parere ai revisori dei Conti. A metà dicembre lo porteremo in Consiglio Comunale così che già dal prossimo 2 gennaio possiamo approvare il PEG, cioè individuare gli obiettivi da dare alle aree e quindi disporre la realizzazione di questi obiettivi e delle gare. Da noi le trattative provate sono state bandite da tempo e le somme urgenze sono tali, cioè soltanto in casi davvero eccezionali. Questo oltre che andare incontro alla corretta applicazione di tutte le normative, tranquillizza me ed i miei concittadini sulla correttezza e sull’impossibilità di far entrare dalla finestra parvenza di corruzione al Comune di Rometta”.

Si tratta comunque di un lavoro di squadra.

“Ci sono i responsabili delle aree, la segretaria comunale, i miei bravissimi assessori ed un Consiglio Comunale assolutamente di grande qualità ed etica. Questo mi fa sperare bene per il proseguo, successivamente alla mia amministrazione. Tra due anni finisco il mio impegno per Rometta e spero che questi ragazzi che sono cresciuti con la nostra amministrazione possano portare avanti un’azione altrettanto trasparente e collegata con i nostri due fattori principali, il rigoroso rispetto della legge e gli interessi generali del Comune bandendo ogni privilegio o particolarismo”.