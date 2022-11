“Nasce “Riprendiamoci Spadafora”. Non soltanto il motto del nuovo movimento civico giovanile, ma una ferma convinzione: quella che bisogna fare qualcosa di concreto e reale per un territorio che, nel tempo, sembra essere rimasto indietro rispetto ad altri centri del comprensorio”. Si presenta così il nuovo movimento giovanile spadaforese che, nei giorni scorsi, ha visto riunirsi i propri componenti.

Spiegano i componenti di “Riprediamoci Spadafora”: “il nostro obiettivo è quello di interessarci realmente del nostro paese, mettendo in campo le nostre competenze e il nostro impegno, consapevoli che c’è bisogno di un radicale cambiamento per uno sviluppo reale. Ci spingono forti motivazioni e una voglia immensa di far ripartire Spadafora”.

Quindi, ecco spiegate anche le motivazioni che hanno spinto questo gruppo di volenterosi giovani a riunirsi e a spendersi per il territorio: “Sono stati anni difficili, non lo si può negare ,Il Covid, la crisi economica, i rincari hanno inciso e incidono anche sugli enti locali. Ma ciò non può essere una giustificazione ne’ per l’Amministrazione Comunale che, a nostro avviso, è fin qui stata poco presente sul territorio , così come anche per l’opposizione Consiliare che fino adesso è stata carente di forza propositiva a favore della collettività Spadaforese. Noi vogliamo dare una sferzata di idee, proposte, energie. Vogliamo ideare manifestazioni che possano giovare alla ripresa turistica di Spadafora, organizzare convegni, attività sociali e ludiche. Ma soprattutto vogliamo essere l’occhio vigile sulle problematiche che attanagliano la cittadinanza spadaforese, cercando, appunto, di essere propositivi per aiutare a migliorare il corso delle cose”.

Il Movimento Civico Giovanile “Riprendiamoci Spadafora” è già numeroso , propositivo , e con la reale speranza di nuove adesioni di giovani che come noi vogliono interessarsi e appassionarsi alla politica per poter incidere e migliorare il territorio spadaforese, da: Pinuccio Nomefermo, Mara Carulli, Giulia Giacobbo, Marica D’amico, Massimo Barberi, Andrea Stracuzzi, Davide Cannuli, Matteo Cordaro, Domenico Bertino, Alessandro Costa, Giovanni Alessi, Melissa Lo Surdo, Salvatore Notaro, Ylenia Varsaci, Gabriele di Mento, Sebastiano Recupero, Di Mauro Maria Cristina, Salvatore Scibilia, Francesco Colantoni, Roberto Trovato, Giovanni Ariosto, Alberto Giannetti, Maria Cristina Di Mauro, Francesco Mario Russo.

In cantiere inoltre già alcune iniziative sociali per il periodo natalizio.