Ha ammesso di essere l’auto dello stupro della studentessa messinese di 23 anni che soggiornava nella residenza universitaria “Paolo Borsellino” di Torino. E si è riservato – come spiegano i suoi legali – una più approfondita descrizione dei fatti, una volta fatta mente locale dell’accaduto.

Il diciassettenne accusato della violenza e fermato dalla polizia ha la cittadinanza italiana, è di origini senegalesi ed è accusato di essersi introdotto nel campus la sera del 30 ottobre per poi aggredire la ragazza. In dodici giorni gli inquirenti hanno controllato seimila persone compatibili di aspetto, fino a quando non si è giunti all’individuazione del diciassettenne con precedenti per piccoli reati.