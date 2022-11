Spadafora – Come aiutare i commercianti in piena pandemia e con l’impossibilità di uscire dalle case? Qualche ano fa ormai la Sindaca di Spadafora Tania Venuto si è fatta promotrice di una iniziativa denominata “Spadafora in vetrina”.

L’intento era quello di creare una sorta di vetrina multimediale, un e-commerce, per promuovere il commercio locale. Una piattaforma per la vendita online che ha consentito ai commercianti spadaforesi di mettere “in vetrina” i propri prodotti. Anche per quest’anno il dominio è stato rinnovato e così anche la scommessa.

“Si tratta di un’iniziativa innovativa -dichiara la Sindaca Tania Venuto- di acquisti online che nasce nel periodo Covid, realizzata infatti con fondi Covid, per aiutare l’economia locale in piena pandemia quando non era possibile uscire di casa per fare acquisti. L’abbiamo messa nelle mani dei commercianti in maniera totalmente gratuita e devo dire che molti l’hanno utilizzata e continuano ad utilizzarla, altri non ci hanno mai creduto. Noi abbiamo rinnovato il dominio anche per quest’anno per garantirne l’utilizzo, inoltre stiamo incrementando le pagine di promozione turistica anche grazie alla collaborazione di cittadini volontari per promuovere il nostro paese”.

Insomma un modo per promuovere il commercio locale anche oltre Spadafora.