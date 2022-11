San Pier Niceto – L’autunno sampietrese si tinge di sapori antichi che caratterizzano il borgo adagiato sulle colline dei Peloritani. Prenderà il via domenica la prima edizione di “Autunno Sanpietrese, profumi e gusti del territorio”.

Si tratta di un vero e proprio percorso che durerà 4 domeniche e che porterà alla riscoperta di quelle antiche fragranze che caratterizzano il territorio sampietrese. E quindi ecco che le “mele lappedde” diventano le protagoniste di degustazioni enogastronomiche, insieme a vini, castagne, pomodori “a scocca”. Un tripudio di sapori che si potrà gustare ogni domenica in piazza Luigi Certo a partire dalle 10,30 e fino alle 17,00. si partirà il 20 novembre quando si potranno gustare la mela “lappedda” e la mela “lumincedda”. La settimana successiva, domenica 27, sarà la volta del vino novello e delle castagne. Domenica 4 dicembre invece il protagonista sarà il “pomodoro a scocca”. Ultimo appuntamento domenica 11 dicembre con l’olio nuovo. Durante le manifestazioni sarà possibile visitare le Chiese sanpietresi. Dal 9 all’undici dicembre inoltre sarà allestita nell’Aula Consiliare una mostra fotografica dedicata al traghettamento ferroviario nello Stretto di Messina.

Ad organizzare l’evento il Comune di San Pier Niceto guidato dal Sindaco Domenico Nastasi e l’Associazione Culturale Ricreativa e Sportiva Sampietrese. Un progetto questo, come racconta l’Assessore Giuseppe Ruggeri che nasce dalla volontà di valorizzare i prodotti tipici locali.

“A San Pier Niceto -dichiara l’Assessore Giuseppe Ruggeri- abbiamo delle peculiarità uniche e purtroppo alcune in via d’estinzione. A cominciare dalla mela lappedda e la mela lumincedda, quest’ultima in particolare prodotta da pochissimi agricoltori. Abbiamo quindi scritto questo progetto che è stato accettato dalla Regione e che si articolerà in quattro domeniche in cui proporremo i nostri prodotti. Si tratta di materie prime delle caratteristiche uniche. I nostri pomodori a scocca, le nostre mele lappedde ad esempio, possiedono delle peculiarità organolettiche e storiche molto particolari anche per il territorio in cui vengono coltivati.

In questo progetto -continua l’Assessore Ruggeri- c’è coniugata la mia idea di sviluppo, che è quella di abbinare le nostre caratteristiche produttive e quindi agricole con il turismo e l’arte. È questo trinomio che secondo me può permettere a San Pier Niceto di avere uno sviluppo e un futuro luminoso come è stato in passato. Ecco quindi che uniamo la promozione dell’enogastronomia abbinata all’arte e al turismo. La speranza è quella di far conoscere il nostro paese come merita di essere conosciuto. Noi per esempio abbiamo delle meravigliose opere d’arte presenti nelle nostre Chiese che dimostrano un passato glorioso. Allo stesso modo questi prodotti che noi produciamo sono di grandissima qualità.

Unendo questi due elementi spero che possa nascere uno sviluppo turistico che possa far risplendere San Pier Niceto come nel passato.”