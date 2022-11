Venetico – Un salvataggio davvero eccezionale quello avvenuto oggi a Venetico. A darne notizia è Carmelo Isgrò, biologo marino, da sempre attento alle tematiche ambientali della Valle del Mela e del territorio tirrenico.

Si tratta di un Airone guardabuoi che si trovava in difficoltà e che è stato salvato da Pamela Borrini della Polizia Municipale di Venetico. In foto potete vedere la Borrini che tiene tra le mani l’airone, che adesso si sta riprendendo. L’airone è stato dato in consegna al CRAS, ovvero al Centro Recupero Animali Selvatici.

Carmelo Isgrò racconta: “Salvataggio di un Airone guardabuoi in difficoltà! Grazie alla sorridente e sensibile Pamela Borrini della Polizia Municipale di Venetico (ME). E’ stato consegnato al CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici) di Messina e adesso non ci resta che rimanere in attesa della sua guarigione per rimetterlo in libertà.

Curiosità: Il nome comune Airone guardabuoi è legato al fatto che spesso questi uccelli si posano sul dorso di animali come appunto… i bovini!”