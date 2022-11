Capri Leone – Il Comune di Capri Leone ha aderito alla Giornata Mondiale del Diabete, che ricorre ogni anno il 14 Novembre, illuminando di blu la Chiesa Maria SS. del Rosario.

“Con tale gesto vogliamo contribuire a mantenere alta l’attenzione su una patologia molto diffusa in tutto il mondo, ma spesso sottovalutata – ha dichiarato in merito l’Amministrazione Comunale -.

Come Giornata del Diabete è stato scelto il 14 Novembre, in quanto la data corrisponde a quella di nascita del Professor Banting che, assieme al suo allievo Best, isolò l’insulina nel 1921, cambiando la storia dei malati di diabete mellito, permettendone la sopravvivenza. Il tema della Giornata del 2022, scelto dall’International Diabetes Federation, è l’accesso alle cure per tutti, in quanto milioni di persone nel mondo ancora non riescono a ottenere le terapie disponibili.

L’obiettivo è quelli di stimolare i governi a investire maggiormente nella cura, nella prevenzione e nella diagnosi precoce, affinché tecnologie, farmaci e supporto siano a disposizione di tutte le persone con diabete. In occasione della Giornata Mondiale sono state messe in atto diverse iniziative, volte alla sensibilizzazione dell’importanza di garantire l’accesso alle cure per il diabete in tutto il mondo, colorando di blu monumenti ed edifici storici per attirare l’attenzione delle comunità sul problema.