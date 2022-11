Frazzanò – Il Consiglio Comunale di Frazzanò, riunitosi in Sessione ordinaria Lunedì 14 Novembre, ha attuato il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2021.

La proposta all’ordine del giorno è stata approvata all’unanimità dagli 8 Consiglieri presenti (6 di maggioranza e 2 di minoranza) sui 10 componenti effettivi, ed è stata illustrata dal Sindaco Gino Di Pane.

Il primo cittadino frazzanese Di Pane ha anche sottolineato le spese previste per l’Unione dei Comuni dei Nebrodi, costituita dai paesi di Longi, Mirto e Frazzanò; il Sindaco ha messo in evidenza che la Regione per il 2022 ha concesso la somma di 42.000 euro totali e i 3 Comuni dovrebbero spendere, per il servizio di mensa scolastica, 54.000 euro (quindi i 3 Comuni hanno dovuto compartecipare con proprie somme al servizio mensa), con il Comune di Frazzanò che ha inserito la cifra di 8.500 euro.

Il Sindaco Di Pane ha spiegato che si sta pensando, in seguito a un incontro dei paesi facenti parte dell’Area Interna Nebrodi, alla creazione di un organismo, entro il 30 Giugno 2023, che si occuperà della gestione degli appalti e dei servizi dei Comuni nebroidei.