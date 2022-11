Sicilia – L’ANCI Sicilia ha avviato la fase congressuale per il rinnovo degli organi dell’Associazione, attraverso l’Assemblea dei Comuni soci svoltasi Lunedì 14 Novembre a Palermo, presso il San Paolo Palace Hotel.

“L’unità e la collaborazione siano alla base del percorso avviato oggi e la condizione essenziale, per rivendicare il ruolo istituzionale dei Sindaci nei rapporti con il Governo nazionale e con il Governo regionale – ha affermato il Presidente Leoluca Orlando -“.

Il Presidente dell’ANCI Sicilia Orlando ha anche parlato di un passaggio di fase e di un necessario bilancio del lavoro, svolto come Associazione degli Enti locali siciliani, nel corso dell’Assemblea dei soci finalizzata all’approvazione di alcune modifiche statutarie e del Regolamento dell’Assemblea Congressuale dell’Associazione.

“In questi ultimi anni siamo riusciti a instaurare una collaborazione paritaria fra i vari livelli istituzionali, – ha aggiunto il Presidente Orlando – ottenendo il riconoscimento della specificità dei problemi dei Comuni siciliani, ai quali è stata dedicata l’anno scorso, e per la prima volta, una specifica particolare attenzione nel Bilancio dello Stato. Attenzione che va resa strutturale, per compensare le problematiche legate alla mancata attuazione del federalismo fiscale e al grave stato di criticità finanziaria che impedisce ancora, per la stragrande maggioranza di Comuni siciliani, l’approvazione dei Bilanci e ha costretto un gran numero di essi a dichiarare il dissesto finanziario.

Desidero ringraziare tutti gli amministratori locali siciliani, gli Organi collegiali e il Segretario generale, con lo staff operativo, per l’ottimo lavoro svolto, e adesso attendo e chiedo che questa Assemblea provveda alla convocazione del congresso, per la scelta del nuovo Presidente e degli Organi dell’ANCI Sicilia“.

L’Assemblea dei soci, a conclusione dei lavori, ha deliberato all’unanimità di indire l’Assemblea Congressuale entro fine Gennaio 2023.