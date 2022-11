Un usciere è rimasto gravemente ferito a seguito di un singolare incidente avvenuto in Via Giuseppe Garibaldi, a Palermo.

Una Citroen C3, per cause in corso di accertamento, è finita contro il portone degli uffici comunali Settore Risorse Umane, sfondandolo. Sembra che la conducente del mezzo abbia accusato un malore mentre si trovava alla guida, perdendo il controllo.

Centrato in pieno l’usciere che è rimasto gravemente ferito e trasportato dall’ambulanza al Policlinico. All’Ospedale Civico è stata invece trasportata la donna, rimasta anche lei ferita a seguito dell’impatto. Sul posto Polizia di Stato e Polizia Municipale. FOTO: stefamerpik da freepik