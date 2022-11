Capo d’Orlando batte il Green Basket Palermo 73-80 nel derby del Palamangano valido per la 7° giornata del campionato di Serie B – Girone B.

La squadra di coach Robustelli, priva di Vecerina, passa sul parquet palermitano al termine di un match combattuto, controllato nel punteggio fin dal secondo parziale, ma deciso nel finale grazie ad una prova di squadra importante ed ai canestri pesanti di Laganà, Passera, Sandri e Klanskis. Domenica prossima alle 18 all’Infodrive Arena il terzo ed ultimo derby siciliano del girone d’andata contro Ragusa, che può dare una svolta importante alla stagione paladina.

Green Basket Palermo – Capo d’Orlando 73-80 (18-14; 31-36; 48-57)

Green Basket Palermo: Di Giuliomaria 7 (0/5, 2/6), Masciarelli 14 (3/7, 1/5), Caronna 13 (4/8), Lombardo 10

(0/3, 2/3), Costa 11 (5/12, 0/2), Morciano 6 (1/5, 1/2), Birra 10 (0/1, 2/5), Ronconi, Markus 2 (1/2), Moltrasio (0/2 da 3), Maisano ne. Coach: Verderosa.

Capo d’Orlando: Passera 4 (0/5, 0/2), Klanskis 14 (5/9, 0/1), Triassi 8 (1/3, 2/5), Sandri 12 (4/8, 0/4), Laganà 22 (1/1, 6/12), Baldassarre 8 (2/7, 0/5), Binelli 8 (3/3, 0/2), Telesca 2 (1/1), Okereke, Vecerina ne, Carlo

Stella, Pizzurro. Coach: Robustelli.

Come ogni derby che si rispetti, sono le difese ad aver la meglio sugli attacchi in avvio con Klanskis e Baldassarre che sbloccano Capo d’Orlando dopo il 7-0 in avvio locale. Baldassarre realizza due canestri di fila, poi Masciarelli, Markus, Birra per il Green, mentre Passera e 4 punti di Binelli chiudono sul 18-14 i primi 10’. Nel secondo parziale il piglio dell’Infodrive è decisamente migliore. Pronti-via ed un 0-6 firmato da Telesca e Laganà dà a Capo d’Orlando il primo vantaggio del match a quota 20, impattato da Lombardo a cronometro fermo. Sono però Binelli, le triple di Laganà e Triassi, Sandri, due canestri di Baldassarre ed uno di Klanskis a tenere avanti l’Orlandina, che all’intervallo lungo è avanti di 5, 31-36.

Dagli spogliatoi rientra un Green Basket più deciso, con la coppia di lunghi “old style” Lombardo-Caronna che tentano di svegliare i compagni per il 6-2 in avvio. Dall’altra parte sono i “baby” Klanskis e Triassi a scuotere l’Orlandina riportandola al +8, poi Sandri risponde con 8 punti pesantissimi chiudendo il terzo parziale sul 48-57. In avvio di ultimo quarto è l’equilibrio a farla da padrone, ma le due pesantissime triple di Laganà e Passera issano al +15 la squadra di coach Robustelli. Capo d’Orlando però si blocca, così Caronna, Birra e Masciarelli riportano al -4 il Green rimettendo tutto in discussione. Laganà però piazza la bomba del +6 chiudendo la gara, permettendo ai paladini di festeggiare una vittoria pesantissima. (Ufficio Stampa Orlandina Basket)