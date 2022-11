Si è conclusa la prima tappa del Campionato Autunnale Nebrodi Eolie partita dal Porto di Capo d’Orlando.

Due le categorie impegnate in una regata che ha visto l’utilizzo, per la prima volta in Sicilia, delle boe robotiche geolocalizzate, che ne hanno migliorato l’aspetto tecnologico della competizione.

Nella categoria CROCIERA REGATA trionfo per Northern Light P30 dello Yacht Club Capo d’Orlando. Al secondo posto si è piazzata Maria X Cento del club Marina di Tramontana, terza un’altra imbarcazione del locale Yacht Club, la Freedom.

Nella categoria GRAN CROCIERA ha avuto la meglio l’imbarcazione del Club Nautico Punta Piccola “Dominguin” mentre la barca dello YCCO “Marsiglia” si piazza al secondo posto. Al terzo “Hakuna Matata” di MIlazzo.