San Filippo del Mela – Due nuove meraviglie si specchiano e mostrano tutta la loro bellezza a San Filippo del Mela. Andrea Sposari e Salvo Ligama hanno portato a compimento le loro due opere murales che rientrano all’interno del progetto “Città Futura”.

Sposari ha realizzato un murales sulla facciata della scuola media di San Filippo, mentre Ligama su una parete privata all’interno del parco urbano Immacolata di Olivarella. A darne notizia è il Sindaco Gianni Pino che ha sposato questo progetto con entusiasmo e grinta.

Andrea Sposari, che a San Filippo ha già realizzato opere come la Gelsomianaia e il campo da basket “Together”, vede questa nuova opera come una proiezione del futuro di questa meravigliosa terra. “Futura, -ha raccotato Andrea Sposari a 98zero- che è il titolo dell’opera che ho realizzato e che prende sicuramente spunto dall’opera di Lucio Dalla, vuole essere la continuazione del progetto della gelsominaia. Se con la Gelsominaia abbiamo rievocato il passato e raccontato ciò che c’era prima, con Futura mi piacerebbe raccontare ciò che spero ci sia dopo. In qualche modo prevedere il futuro.

La sfida delle prossime generazioni -ha continuato l’artista- sarà quella di creare un tipo di sviluppo molto più sostenibile, ovvero molto più equilibrato con l’ambiente circostante, che sicuramente sfrutti in maniera positiva le risorse naturali. Ecco con Futura voglio raccontare quello che spero sia il futuro della Sicilia. Perché se è vero che si vuole riequilibrare l’uomo alla natura, allora uno dei posti migliori da cui partire, da cui gettare le basi è questo. Ed è questo sia per posizione geografica, sia perché non abbiamo subito in altro luoghi del mondo quel tipo di industria pesante. Si, è vero che nel novecento siamo stati svantaggiati perché non abbiamo seguito lo sviluppo industriale e tecnologico, ma allo stesso tempo oggi, proprio perché qui è tutto da fare e costruire, è l’occasione giusta per impostare un futuro. La scuola è il posto perfetto dove raccontare queste storie.

“Da quando è nata la Pro Loco San Filippo del Mela -ha dichiarato Matteo Dragà, Presidente della Pro Loco filippese- ho voluto seguire un determinato percorso che ruota sempre sul concetto di riqualificazione urbana attraverso l’integrazione di risorse locali, umane e materiali, unendo mezzi di espressione artistica presenti sul territorio e non solo. Nel progetto “città futura” abbiamo avuto il piacere di ospitare un artista della vicina Catania, Ligama che ho conosciuto grazie al nostro Andrea Sposari; posso dire che sono esperienze uniche quelle che vedono collaborazione e reciproco scambio di idee, un dialogo sul filo della bellezza che stimola la mente e il cuore. L’arte, lo sport, la musica, il gioco o semplicemente lo spirito di aggregazione sono strumenti tramite i quali un pensiero diffuso o un bisogno di una comunità si traducono nella valorizzazione dello spazio pubblico. Adesso possiamo dire di avere molte opere murali e presto lavorerò in collaborazione con l’amministrazione Comunale ed ufficio tecnico per creare un percorso di arte urbana dove basterà inquadrare con il proprio smartphone l’opera e trovare tutti i dettagli, la storia dell’autore e il suo messaggio.

Abbiamo avuto diverse difficoltà nel trovare pareti e relative autorizzazioni di privati, ma spero che nel futuro ci sia più coraggio e fiducia, una delle opere è stata fatta nella scuola media ed i ragazzi così come i loro docenti ci hanno travolto con il loro entusiasmo e con la curiosità di scoprire evoluzione del lavoro. Continueremo a credere in questo tipo di iniziative, il cui potenziale e’ solo destinato a crescere con il tempo.”