Un uomo di 39 anni, Ivo Pizzo, ha perso la vita in un tragico incidente stradale verificatori sulla Strada Provinciale Mazara del Vallo – Torretta Granitola.

L’uomo, originario di Mazara del Vallo, viaggiava a bordo di uno scooter 400 Piaggio quando – per cause in corso di accertamento – avrebbe perso il controllo del mezzo, rovinando al suolo. Sul posto si sono portate Polizia di Stato e Polizia Municipale per cercare di ricostruire la dinamica.

I sanitari intervenuti, purtroppo, non hanno potuto far altro che accertare il decesso dello sfortunato centauro.