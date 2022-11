San Salvatore di Fitalia – Torna al successo la Fitalese, che si impone in casa 3-1 contro la Juvenilia, nell’ottava giornata del Campionato di Seconda Categoria Girone C.

La vittoria mancava per la formazione di San Salvatore di Fitalia da due partite e, con questi 3 punti, la Fitalese si trova in piena zona playoff al quinto posto con 11 punti; il match odierno è stato deciso dalle reti di Fazio, Lombardo e Marano.

Nel prossimo turno la Fitalese affronterà in trasferta il Terme Vigliatore; in testa alla classifica rimane il Pollina Finale, grazie al netto successo interno 6-1 contro il Rometta Marea, con la tripletta di Parisi e le reti di Comparato, Cinquegrani e Cangelosi.

Netta sconfitta, invece, per il Ficarra che ha perso nettamente 4-0 in casa contro il Real Rocchenere, per via della doppietta di Aloisi, e le reti di Amante e Uscenti. L’Alcara giocherà in notturna contro la Provinciale. La prossima Domenica il Ficarra affronterà in trasferta la Juvenilia, mentre l’Alcara ospiterà in casa la Vivi Don Bosco.