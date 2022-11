Nulla da fare per il Messina a Pescara e le trasferte restano tabù per i peloritani. Gli abruzzesi si impongo di strettissima misura grazie a una rete di Vergani, ma gli uomini di Auteri hanno tenuto testa agli avversari per tutta la durata del match.

La rete che decide l’incontro giunge al minuto 32. Vergani prova a girare di testa, ma il pallone finisce alla fascia destra. Sopraggiunge Cancellotti che salta due avversari, converge al centro e serve nuovamente Vergani (lo scorso anno sei presenze nella massima serie con la Salernitana) che stavolta non fallisce e sigla la sua terza rete stagione.