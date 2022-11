Nuova Igea Virtus a trazione anteriore. I barcellonesi vincono e convincono sul campo del Siracusa. Al “De Simone” i giallorossi calano il poker dopo avere rifilato il tris agli aretusei nel match di coppa del “D’Alcontres – Barone”.

A segno per la Nuova Igea Virtus sono andati Silipigni al 19’, Isgrò al 44’, Aveni all’85’ e De Gaetano allo scadere.

Vince anche il Milazzo che, al “Marco Salmeri” batte il Palazzolo di stretta misura. L’1-0 finale è firmato da Kari.

Soltanto un pari per la Nebros in casa della Virtus Ispica che era andata in vantaggio al 16’ con Prados. Gol del pari al 58’ con Sciotto.

1-1 anche per il Taormina che, al Bacigalupo, va sotto contro il Real Siracusa in virtù della rete messa a segno da Melluzzo al 67’. Il pari degli ionici giunge cinque minuti più tardi con Fama.

Sconfitta per il RoccAcquedolcese che cede il passo alla Jonica che va in vantaggio con De Leon e raddoppia con D’Onofrio al 75’. Per i padroni di casa a segno Cangemi al 77’.

Gli altri risultati: Leonzio-Modica 0-4, Comiso-Santa Croce 2-3, Mazzarrone-Acicatena 1-0