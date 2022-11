Sono intervenuti i poliziotti in assetto antisommossa fuori dallo stadio Palmintelli di Caltanissetta, dove si sono verificati tafferugli e scontri tra i tifosi di Nissa e Enna che si sono affrontate regolarmente con calcio d’inizio alle ore 15.

Pochi minuti prima, però, una cinquantina di tifosi hanno animato gli scontri e diversi hanno riportato ferite lievi. Lo stadio è in pieno centro. I poliziotti dei reparti mobili di Palermo e Milano, una cinquantina in tutto, hanno riportato la calma. Nessuno dei feriti è finito al pronto soccorso. Adesso la Polizia Scientifica sta cercando di identificare i protagonisti della rissa per i provvedimenti del caso da parte della Questura.

Per la cronaca, il match tra Nissa ed Enna è finito in parità sull’1-1 con i padroni di casa raggiunti a cinque minuti dal termine su calcio di rigore.