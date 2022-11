Galati Mamertino – Il Città di Galati ha pareggiato 1-1 in trasferta contro il Comprensorio del Tindari, nell’incontro valido per l’ottava giornata del Campionato di Prima Categoria Girone D, e viene raggiunto in vetta alla classifica a 19 punti dall’Aquila Bafia.

La formazione galatese di mister Calogero Vicario spreca il momentaneo vantaggio, siglato nella prima frazione di gioco da Davide Vicario, al suo nono gol stagionale, e viene raggiunta nella ripresa dalla rete del capitano locale Di Luca.

Parte in avanti il Città di Galati e al primo affondo Fernando Venuto penetra in area di rigore, ma poi calcia di poco a lato. Risponde il Comprensorio del Tindari al 17′, quando l’attaccante Serraino spreca una ghiotta occasione; il giocatore locale si incunea in area avversaria, ma poi è super il portiere ospite De Francesco che respinge il suo tiro ravvicinato in calcio d’angolo. Sugli sviluppi del corner colpo di testa ancora di Serraino, bloccato a terra da De Francesco. Al 21′ ci prova il Città di Galati con Enrico Parafioriti, la cui conclusione dal limite viene bloccata in due tempi dal portiere locale Virecci. Al 26′ il direttore di gara Lauria di Palermo annulla una rete al difensore locale Fagone, tra le proteste dei giocatori. Il Città di Galati passa in vantaggio al 34′ con Davide Vicario, il quale lanciato in profondità da Francesco Parafioriti, salta Virecci e deposita in rete. Al 39′ Venuto sfiora il raddoppio, con il portiere avversario Virecci che si salva in angolo di piede.

Nella ripresa al 53′ il Città di Galati protesta per un presunto fallo di mano del difensore Tripi, ma l’arbitro lascia correre. Il Comprensorio del Tindari ci prova al 62′ con un tiro dal limite di Lisciandro, che si perde a lato. La squadra locale arriva al pareggio al 76′ con Di Luca che finalizza un lancio di Serraino, saltando De Francesco e siglando l’1-1. All’84’ il Comprensorio del Tindari rimane in 10 uomini, per l’espulsione decretata ai danni di Serraino. Il Città di Galati si getta in attacco alla ricerca della vittoria, ma Virecci è bravo a bloccare due conclusioni di Serio e Campisi.

Nel prossimo turno il Città di Galati affronterà al “Ducezio-Parafioriti” il Monforte San Giorgio, sconfitto nella partita odierna 2-0 in trasferta dalla Sfarandina, per via delle reti di Nibali e Marino. L’Aquila Bafia raggiunge in testa alla classifica il Città di Galati, grazie al roboante successo 6-0 contro il fanalino di coda Folgore Milazzo con le doppiette di Rotella e Mastroieni, e le reti di Calderone e Puliafito. Pareggio, invece, per il Sinagra 1-1 contro lo Stefano Catania a Mazzarrà Sant’Andrea; gli ospiti vanno in vantaggio con De Gregorio e Mandanici pareggia i conti nel finale. Vittoria importante per la Nuova Rinascita Patti, che sta risalendo la classifica, con il 3-0 in trasferta contro il Melas, grazie alla doppietta di Accetta e alla rete di Adamo.