Pace del Mela – È di qualche settimana fa la notizia che alcuni rifiuti erano stati abbandonati nella zona industriale di Giammoro. Una notizia particolarmente triste in quanto quell’area era stata oggetto di bonifica da pochi giorni. Oggi l’Amministrazione Comunale di Pace del Mela fa sapere che i lavori di bonifica dell’intera area della zona industriale di Giammoro stanno per essere completati.

Il Comune ha provveduto, in queste settimane, alla pulizia e alla rimozione dei rifiuti abbandonati nell’area Industriale di Giammoro, in particolare all’ingresso di contrada Gabbia.

“Un’attività fondamentale ed imprescindibile -dichiara l’Amministrazione giudata dal Sindaco Mario la Malfa- per ridare decoro ad un’area devastata da comportamenti criminali di gente irrispettosa per il territorio e l’ambiente che, oggi, è anche video sorvegliata. La nostra zona industriale inizia finalmente a vedere la luce, ad ottenere una dignità mai avuta. E ciò grazie anche al progetto avviato in sinergia con l’Autorità Portuale e al lavoro che i singoli imprenditori avvieranno attraverso l’adozione di aree da destinare a verde.”

Un nuovo decoro fortemente voluto dal Sindaco Mario La Malfa, che sta personalmente seguendo i lavori.

C’è poi un’altro aspetto imprescindibile, specie adesso che arriva l’inverno e quindi le piogge. Parliamo della pulizia del greto del torrente.

Dal Palazzo Municipale fanno sapere che “è ormai stata completata la pulizia e messa in sicurezza del torrente per liberarlo dal canneto e garantire il corretto deflusso delle acque torrenziali.”