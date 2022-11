Quale modo più gentile ed inclusivo per festeggiare la Giornata Mondiale della Gentilezza che cade ogni anno il 13 novembre se non quello di coinvolgere i piccoli alunni in una esperienza di gioco inclusivo utilizzando la lingua dei segni?

Una bella idea quella realizzata dalla maestra Katia Gussio e dall’esperta Valentina Chillemi con i bambini dell’istituto comprensivo Enzo Drago.

In quanti altri modi possiamo comunicare le paroline gentili? Esiste una lingua speciale che si chiama Lis. Ma cosa significa Lis? Significa linguaggio italiano dei segni. Ci sono delle persone che non riescono a sentire, altre che non riescono a parlare e quindi come si comunica? Possiamo comunicare con i gesti, possiamo comunicare con le immagini, con le parole ma anche con i segni. I bambini dell’istituto comprensivo Enzo Drago, plesso principe di Piemonte insieme hanno “segnato” le paroline della gentilezza come buongiorno, come stai, ti posso aiutare, ti voglio bene etc… realizzando di fatto una bella attività di inclusione.

Lavorare in sinergia, chiedere aiuto agli esperti e riuscire a collaborare per realizzare attività inclusive insieme ai bambini è per me una gioia infinita – spiega la maestra Katia Gussio -. Ringrazio immensamente Valentina Chillemi per il grande supporto specialistico che le ha permesso di coinvolgere i bambini in una esperienza di vera gentilezza.