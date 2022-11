Il Palermo cade a Cosenza al termine di un match combattuto e resta l’amaro in bocca per ciò che poteva essere e non è stato. I rosanero cercavano la via della continuità dopo due vittorie consecutive e contro un avversario che era reduce da cinque sconfitte consecutive.

I lupi silani, infatti, non vincevano dallo scorso 30 settembre. Per i rosanero, però, al San Vito-Gigi Marulla è arrivato un boccone amaro.

In avvio di match, i padroni di casa provano subito a spingere e, dopo nove minuti di gara, una conclusione di Florenzi colpisce l’esterno della rete, dando ai tifosi calabresi l’illusione ottica del gol. Il Palermo si fa vedere con Di Mariano, particolarmente vivace. Cosenza ancora pericoloso al 20’ con un calcio di punizione dalla destra di Calò che attraversa l’intera area di rigore senza che nessuno riesca a trovare la deviazione vincente. Palermo in vantaggio al 42’. Splendida azione dei rosanero, tutta di prima: Gomes lancia per Di Mariano che, al volo, serve Brunori che batte di prima intenzione verso la porta avversaria, realizzando la rete del vantaggio.

La gioia dura pochi minuti. Il Cosenza pareggia praticamente subito con Florenzi che supera Pigliacelli con un tiro al volo su cross di Rispoli. Le due squadre vanno al riposo in parità.

La ripresa si apre con un alto tasso agonistico, al punto che i primi minuti sono caratterizzati da una girandola di cartellini gialli. Il Cosenza trova la rete del vantaggio al 56’: Voca sbaglia la conclusione al volo da fuori e serve un involontario assist a Rigione che, tutto solo davanti a Pigliacelli, non sbaglia e porta avanti i suoi. Ma i rosanero non ci stanno e reagiscono subito. Bastano due minuti agli uomini di Corini per rimettere il match in equilibrio. Il pari arriva sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Valente: sponda di testa di Nedelcearu per Brunori che di testa trova la conclusione vincente.

L’equilibrio, però, anche in questo caso, non dura molto. Al 62’ il Cosenza è ancora in vantaggio. Cross di D’Urso, Larrivey ha la meglio di Crivello e segna di testa il 3-2. Ma non è finita. Il Palermo ha la grande occasione per riequilibrare ancora l’incontro. A due minuti dal termine, un tocco di mano di Rigione su colpo di testa di Vido finisce ai raggi X del Var. Dopo il check, l’arbitro assegna la massima punizione. Dagli undici metri, però, Brunori manca il pari e la sua tripletta personale facendosi parare la conclusione di Marson. Finisce 3-2 dopo sei minuti di recupero. (FOTO: Facebook Palermo FC)