Rometta – Il Natale di Rometta si accende di luci e colori. Torna, dopo il successo della scorsa edizione, il concorso “Le migliori luminarie natalizie natalizie di Rometta”.

Un concorso, con in palio ricchissimi premi, che vede protagoniste le lucine di Natale. Nell’edizione 2021 i romettesi si son sfidati a suon di addobbi luminosi. Quest’anno si replica con l’inserimento anche di una nuova sezione: “il luogo di Natale più suggestivo”. Il Sindaco Nicola Merlino fa sapere che le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 7 dicembre.

Il concorso, suddiviso in più sezioni, è aperto a tutti i residenti o domiciliati a Rometta, incluse associazioni, comitato, scuole e privati. Per partecipare è necessario che si istallino delle luminarie esposte al pubblico. Spazio quindi alla fantasia con l’addobbo di balconi, pareti esterne, giardini e chi più ne ha più ne metta. Per la sezione “La migliore luminaria” riservata ai provati cittadini i premi sono tre. Al primo classificato spetterà un premio di 1000 euro. Al secondo 750 euro, mentre al terso 500. Stessa tipologia di premi è prevista per un’altra sezione, “La più bella vetrina Natalizia” riservata agli esercizi commerciali.

La sezione “La più bella strada di Rometta” è aperta a commercianti o privati, anche già aderenti alla sezione 1 e 2 del concorso, purché partecipino riuniti in numero non inferiore a 5. sarà premiata la strada più bella con un premio di 500 euro da ripartirsi tra i partecipanti.

Quest’anno si aggiunge la sezione “il luogo di Natale più suggestivo”. A questa sezione possono concorrere i cittadini di Rometta, in numero non inferiore a 10, o una o più associazioni del posto. Al primo classificato andranno 1500 euro, al secondo 1000.

Trovate il regolamento completo sul sito del comune di Rometta.