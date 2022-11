Suicidio a seguito di una delusione amorosa. E’ l’ipotesi maggiormente accreditata dagli inquirenti in merito alla misteriosa scomparsa di una ragazza dalla nave GNV diretta a Palermo e partita da Genova.

La giovane avrebbe affidato a un messaggio inviato a un ragazzo al quale era interessata la decisione di farla finita. La ragazza, 20 anni, di origine palermitana ma residente a Codogno, in Lombardia, era scomparsa durante il viaggio che stava facendo insieme al fratello per andare a trovare la nonna. A lanciare l’allarme era stato proprio il fratello di 16 anni, adesso sotto choc, accortosi che la sorella non era più sulla nave all’altezza della Toscana.

Si ipotizza quindi che la ventenne si sia gettata in mare. Sono in corso, a tal proposito, le ricerche. Si stanno visionando anche le immagini delle telecamere del traghetto.