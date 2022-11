E’ mistero sulla morte di un uomo di 63anni, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto stamattina tra i viali dell’Ospedale Civico di Palermo.

L’uomo si era presentato al Pronto Soccorso intorno alle 6,30. Era stato visitato e una Tac non aveva evidenziato alcun problema. Verso mezzogiorno era stato richiamato, ma gli infermieri non lo avevano trovato. La pratica era stata chiusa come allontanamento volontario dal Pronto Soccorso. Poi il ritrovamento. Sono in corso indagini.